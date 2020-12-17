В России вводятся новые правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года будут введены новые правила обращения с деньгами. Нововведения будут касаться оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах. Об этом рассказал юрист Павел Уткин.

По его словам, новые правила значительно облегчат жизнь легального бизнеса. Так, из подлежащего контролю перечня будут исключены операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения, пишет «Экономика сегодня».

Кроме того, благодаря нововведениям под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков и организаций, касающиеся сфера лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Новые правила позволят устранить лазейки для компаний, в которых ведут двойную бухгалтерию. Также будет усилен контроль за банковскими операциями, сумма которых превышает 600 тысяч рублей.

Ранее в России отменили комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемый банковский роуминг. Вступивший в силу закон не позволит кредитным организациям брать с россиян повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.