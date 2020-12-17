В России за сутки выявили 28 214 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8 214 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 28 214 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 239 (18,6%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране выявили 2 762 668 заразившихся COVID-19. По данным оперштаба, сейчас в стране болеют 510 977 человек. За весь период наблюдений, в РФ скончались 49 151 пациентов с коронавирусом, за последние сутки – 587 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России 80% зараженных COVID-19 пациентов (900 тысяч человек) проходят лечение в домашних условиях. В стационарах находятся 216 тысяч заболевших.