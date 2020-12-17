Из платежек за услуги ЖКХ в Москве исчезнет страховка

В московских платежных документах по ЖКХ с декабря 2020 года больше не будет графы «страховка». Мэрия закрыла программу льготного страхования жилья спустя 25 лет.

Тариф составлял 23,52 рубля за квадратный метр при страховке в 44 тысячи рублей за квадратный метр. Пятнадцать процентов возмещения ущерба брал на себя бюджет Москвы.

«Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в городской программе страхования жилья. Продолжать ее с 2021 года не планируется», - сообщили «Коммерсанту» в Департаменте городского имущества столицы.

За все время действия программы компании выплатили пострадавшим москвичам около 4 миллиардов рублей.

С 2021 года, как пишет издание, горожанам предлагается заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями без участия Москвы.