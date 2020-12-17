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Астрономы получили радиосигнал с далекой планеты

Светлана Иванова
11:14 17.12.2020
Открытие поможет исследовать внутренние и атмосферные свойства планеты, а также понять, каким образом планета взаимодействует со звездой.
Астрономы получили радиосигнал с далекой планеты
© Фото: Lumina Obscura, Pixabay

Астрономы получили возможный радиосигнал из космоса с далекой экзопланеты. Речь идет об одном из первых случаев обнаружения планеты в системе Тау Волопаса с помощью радиосигнала. 

Двойная звезда Тау Волопаса расположена в созвездии Волопаса на расстоянии примерно 51 светового года от Земли. Система состоит из двух звезд: желто-белого карлика и красного карлика. А конце ХХ века стало известно о существовании экзопланеты, которая обращается вокруг главного желто-белого карлика.

По словам одного из авторов работы профессора Университета Корнелла Джейк Д. Тернер, обнаруженное радиоизлучение, по-видимому, исходит от самой планеты, подтверждая теоретические данные об объекте, передает Express.

«Сила и поляризация радиосигнала и магнитное поле планеты совпадают с теоретическими изысканиями», - подчеркивает Тернер.

Открытие поможет исследовать внутренние и атмосферные свойства планеты, а также понять, каким образом планета взаимодействует со звездой. Ученый добавляет, что магнитное поле экзопланеты может указывать на возможное существование жизни.

Его коллега по исследованиям профессор астрономии Рэй Джаявардхан полагает, что обнаружение радиосигнала открывает окно в новый мир, превращаясь в способ исследовать инопланетные миры, удаленные на десятки световых лет.

Открытие удалось сделать при помощи низкочастотной антенной решетки (LOFAR) к радиотелескопу в Нидерландах. 

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