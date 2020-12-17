Шнуров рассказал, как привлечет внимание Путина на пресс-конференции

Музыкант, телеведущий и общественный деятель Сергей Шнуров планирует на большой пресс-конференции Владимира Путина задать президенту вопрос, касающийся международной политики. Об этом поэт рассказал телеканалу «Звезда».

«Я представляю международный канал, естественно вопрос будет касаться международной политики», - сказал Шнуров.

Чтобы привлечь внимание главы государства и задать ему вопрос, многие журналисты используют плакаты, одеваются в национальные костюмы. Артист надеется, что президент обратит на него внимание, благодаря узнаваемости.

«Я сам себе плакат уже давно. За счет физиономии, я надеюсь», - сказал Шнуров.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени. Из-за пандемии коронавируса впервые общение президента России с журналистами и россиянами пройдет дистанционно. Глава государства будет общаться по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.