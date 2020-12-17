В горсовете Харькова выразили соболезнования в связи со смертью мэра Кернеса

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов выразил соболезнования в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Сегодня ночью ушел мой друг. Человек, бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим», - сообщил он.

Терехов заявил, что в настоящее время решается вопрос о дате и месте похорон политика. Также секретарь горсовета добавил, что будет продолжать дело Кернеса.

«Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе», - написал он.

Информацию о смерти политика подтвердил и его сын.

«Словами не передать боль утраты самого близкого человека», - сообщил он.

Ранее друг Кернеса рассказал, что мэр Харькова умер от остановки сердца, которая произошла из-за осложнений после коронавируса. Политику был 61 год.