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В горсовете Харькова выразили соболезнования в связи со смертью мэра Кернеса

Иван Линдеманн
10:52 17.12.2020
Секретарь Игорь Терехов заявил, что будет продолжать дело политика.
В горсовете Харькова выразили соболезнования в связи со смертью мэра Кернеса
© Фото: gennadykernes, Facebook

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов выразил соболезнования в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Сегодня ночью ушел мой друг. Человек, бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим», - сообщил он.

Терехов заявил, что в настоящее время решается вопрос о дате и месте похорон политика. Также секретарь горсовета добавил, что будет продолжать дело Кернеса.

«Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе», - написал он.

Информацию о смерти политика подтвердил и его сын.

«Словами не передать боль утраты самого близкого человека», - сообщил он.

Ранее друг Кернеса рассказал, что мэр Харькова умер от остановки сердца, которая произошла из-за осложнений после коронавируса. Политику был 61 год.

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