Врачи рассказали, чем грозит неправильное ношение масок

Эксперты-дерматологи рассказали, что людям, имеющим проблемы с кожей, а также страдающим от аллергии, необходимо тщательно соблюдать правила ношения масок во избежание проблем со здоровьем.

Дерматовенеролог Людмила Анохина рекомендует не носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня. По словам специалиста, средство индивидуальной защиты необходимо менять через каждые 2-2,5 часа. Также врач советует избегать ношения окрашенных масок. Если не соблюдать данные меры предосторожности, можно спровоцировать возникновение воспалительных процессов.

Также Анохина рассказала, что если в маске скопился конденсат или появилась излишняя влага, то необходимо сменить ее, не дожидаясь истечения двух часов. Врач объяснила, что влажная среда является отличным условием для развития бактерий. Она порекомендовала отказаться от жирного крема или слишком плотного тонального средства, чтобы не забивать поры. Также дерматолог рекомендовала с особым вниманием подходить к увлажнению кожи.

Врач-дерматолог Инна Петросова объяснила, что проблемы в виде сухости и раздражения кожи, а также высыпаний, возникают у людей при неправильном ношении маски.

«Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время», — сказала она в разговоре с РБК.

Врач советовала снимать маску с лица, а не сдвигать ее. Она также заявила, что из-за скопившейся влажности средство защиты надо чаще менять.

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что ношение маски поверх макияжа может привести к закупорке пор. Врач порекомендовала интенсивно умываться, а также постоянно менять одноразовые маски и стирать тканевые. Кроме того, Егорова посоветовала отказаться от использования тональных средств.