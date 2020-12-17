Мэр Харькова Кернес скончался от коронавируса

В четверг, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Эту информацию подтвердил друг украинского политика - бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», - приводит его слова «Страна.ua».

По словам Фукса, причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которые дали осложнения на работу жизненно важных органов и систем организма.

С коронавирусом Кернеса госпитализировали еще 10 сентября. После этого, как сообщали некоторые СМИ, у мэра Харькова произошел инсульт. Политик проходил лечение в Германии. Несколько дней назад Фукс заявил, что состояние Кернеса ухудшилось - у него полностью отказала вторая почка.

Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.