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Опубликованы кадры подготовки к большой пресс-конференции Путина

Светлана Иванова
10:01 17.12.2020
Ровно в полдень по московскому времени глава российского государства начнет отвечать на вопросы представителей СМИ и обычных россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры подготовки к большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Видео сделаны в подмосковной резиденции главы РФ из Ново-Огарево, откуда президент будет общаться по видеосвязи, и в Центре международной торговли в Москве, где разместятся журналисты. Их региональные коллеги выйдут на прямую связь со специальных площадок, которые есть в каждом из федеральных округов.

До начала мероприятия остается менее двух часов: ровно в полдень по московскому времени глава российского государства начнет отвечать на вопросы представителей СМИ и обычных россиян.

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию пресс-конференции, которая пройдет в новом формате - дистанционно и с элементами «прямой линии».

На мероприятие аккредитовались около 800 тысяч человек. Обратиться к главе государства смогут не только представители СМИ. Жители России могут задать свой вопрос через специальный сайт и мобильные приложения. Более того, президенту даже можно отправить мультимедийный вопрос, записав обращение на видео.

Как известно на данный момент, больше всего людей волнуют социальные проблемы. Включая вопросы о пособиях, индексации пенсии и льготной ипотеке. Кроме того, людей интересует информация, связанная с коронавирусом, - социальные выплаты, вакцинация, сроки окончания пандемии и изменение жизни после нее.

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