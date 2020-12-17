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У российских водителей осталось две недели на замену прав с продленным из-за COVID-19 сроком действия

Роман Захаров
00:57 17.12.2020
За управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП.
У российских водителей осталось две недели на замену прав с продленным из-за COVID-19 сроком действия
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

У российских водителей осталось две недели на то, чтобы заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. С соответствующим напоминанием к автолюбителям обратилась ГИБДД еще в начале декабря.

Водителям, в частности, было рекомендовано обратиться в подразделения инспекции, чтобы заменить права до конца текущего месяца.

Стоит отметить, что за управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Напомним, с 1 декабря в России вступил в силу приказ МВД РФ, который предусматривает внесение изменений в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

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