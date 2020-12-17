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Назван способ профилактики COVID-19 у женщин

Ян Брацкий
00:22 17.12.2020
Ученые пришли к выводу, что действенный эффект оказывает прием поливитаминов, пробиотиков и жирных кислот.
Назван способ профилактики COVID-19 у женщин
© Фото: pixabay

Систематический прием поливитаминов, пробиотиков, жирных кислот и витамина D может снизить риск заражения коронавирусом на 10-15 процентов. Однако, целебный эффект перечисленные средства оказывают только на прекрасную половину человечества. К таким выводам пришли ученые их США, Швеции и Великобритании.

Они оценили влияние витаминов на организм инфицированных проанализировали около 400 тысяч анкет больных коронавирусной инфекцией. Каждый инфицированный при помощи специального мобильного приложения записывал информацию о том, как он переносит болезнь. После этого, ученые сравнивали результаты опроса с данными ПЦР-теста.

А вот традиционные средства от респираторных заболеваний оказались бессильны против COVID-19, уверены исследователи. Чеснок, витамин С и цинк, как оказалось, не оказывают никакого защитного эффекта на организм и мужчин и женщин, пишут «Известия».

Российские ученые прокомментировали выводы зарубежных коллег отметив, что влияние витаминов и прочих добавок на организм имеет индивидуальный эффект.

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