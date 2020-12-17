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В Госдуму поступили поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары

Роман Захаров
00:15 17.12.2020
Документ оформлен как поправки ко второму чтению проекта закона о статистическом учете.
В Госдуму поступили поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Инициированные правительством РФ поправки о государственном регулировании цен на социально значимые товары поступили в Госдуму. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента и оформлен как поправки ко второму чтению проекта закона о статистическом учете.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство Российской Федерации вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней», - сказано в тексте документа.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов питания

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал руководителя Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, муки, хлеба, макаронных изделий и подсолнечного масла, назвав происходящее недопустимым. Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.

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