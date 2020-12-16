В России расширили перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых

Российское правительство расширило перечень социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На сайте правительства РФ сказано, что речь идет о пациентах, которые проживают в специализированных учреждениях.

«Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход», - говорится в постановлении.

До текущего момента соцработникам для ухода за пожилыми и инвалидами в больнице нужно было оформлять служебные командировки. Из-за того, что требовалось много времени, подобная практика почти не использовалась.

На сайте кабмина говорится, что сейчас фактически появилась новая услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.