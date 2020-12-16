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Российские медики научились прогнозировать тяжесть течения коронавируса

Иван Линдеманн
09:04 16.12.2020
Алгоритмы предсказывают тяжесть течения болезни с точностью до 90%.
Российские медики научились прогнозировать тяжесть течения коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали алгоритмы, которые могут прогнозировать тяжесть течения коронавируса.

Базой для создания таких математических моделей послужила информация о состоянии более 6,9 тысячи больных и переболевших COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на ФМБА.

Отмечается, что алгоритмы предсказывают тяжесть течения болезни с точностью до 90%. Они отслеживают такие показатели как  уровни ферритина и С-реактивного белка, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхания.

Также ученые проанализировали данные более 2 тысяч пациентов, у которых коронавирус протекал в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах.

«В результате выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19», - заявили в ФМБА.

После статистической обработки данных медики создали шкалу полигенного риска развития тяжелого течения COVID-19, которая позволяет прогнозировать болезнь.

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