Российские медики научились прогнозировать тяжесть течения коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали алгоритмы, которые могут прогнозировать тяжесть течения коронавируса.

Базой для создания таких математических моделей послужила информация о состоянии более 6,9 тысячи больных и переболевших COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на ФМБА.

Отмечается, что алгоритмы предсказывают тяжесть течения болезни с точностью до 90%. Они отслеживают такие показатели как уровни ферритина и С-реактивного белка, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхания.

Также ученые проанализировали данные более 2 тысяч пациентов, у которых коронавирус протекал в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах.

«В результате выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19», - заявили в ФМБА.

После статистической обработки данных медики создали шкалу полигенного риска развития тяжелого течения COVID-19, которая позволяет прогнозировать болезнь.