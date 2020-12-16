Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp

Во вторник, 16 декабря, пользователи некоторых стран сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp. Среди них в том числе россияне. Об этом стало известно со страницы сервиса Downdetector, который отслеживает работу ряда интернет-ресурсов.

Больше всего проблем возникает при попытке подключиться к сервису. Отмечается, что сложности с этим испытали 95 процентов пожаловавшихся на работу WhatsApp пользователей.

Чаще всего жаловались на неполадки в работе мессенджера жители Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и некоторых латиноамериканских стран, среди которых Мексика, Бразилия, Аргентина и Перу. Среди россиян сбои чаще всего возникали у москвичей.

В понедельник, 14 декабря, глобальный сбой наблюдался у Google. Пользователи по всему миру не могли зайти в свою почту, не работал доступ к фотографиям и файлам в облаке и даже были проблемы в работе YouTube.