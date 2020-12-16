Строгие правила и тесты: как проходит вакцинация от COVID-19 в Крыму

Санкт-Петербург стал лидером среди российских регионов по скорости распространения коронавируса. В Северной столице заканчиваются свободные места в больницах. По последним данным, занято 96% всех стационаров. Власти собираются до конца этого года экстренно развернуть еще 2 тысячи коек.

По словам московской мэрии, в столице эпидемиологическая ситуация относительно стабильная. Поэтому причин для введения новых ограничений нет. Закрывать на Новый год места проведения досуга не планируется. Катки, кафе и рестораны будут работать в прежнем режиме.

По всей стране продолжается вакцинация. В Западном военном округе стартовал уже второй этап: 500 человек, которым ранее сделали первый укол, готовятся ко второму. В приоритетном порядке вакцинируют военных медиков, работающих в коронавирусных стационарах, командный состав и тех, кто несет боевое дежурство.

Массовая вакцинация началась в Крыму. На полуострове строго соблюдают все правила хранения и транспортировки вакцины. Перед прививкой всем делают тесты и анализы. Исключить ошибки в медицинском заключении помогают современные диагностические комплексы. Пока на вакцинацию могут рассчитывать только те, кто не болел коронавирусом.