Минпромторг зафиксирует цены на сахар и подсолнечное масло только в пределах Урала

Цены на сахар и подсолнечное масло будут зафиксированы только до Урала. В Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере придется ввести поправочные коэффициенты. Как пояснили в министерстве промышленности и торговли, решение связано с тем, что на эти территории доставлять продукты значительно дороже, чем в центральные регионы страны.

В ассоциации, объединяющей крупнейших ретейлеров, заявляют, что будут делать все возможное для сдерживания цен. В Федеральной антимонопольной службе обещают проводить внеплановые проверки супермаркетов.

Не допускать роста цен на социально значимые продукты ранее потребовал Владимир Путин. После этого производители продовольствия и большие торговые сети договорились подписать соответствующее соглашение. На сахар будет фиксированная цена 45 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр.