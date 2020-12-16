В Кузбассе опрокинулся автобус с пассажирами

В Кемеровской области утром в среду, 16 декабря, опрокинулся в овраг вахтовый служебный автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло около 07.30 (03.30 по московскому времени) в Новокузнецком районе, на шестом километре технологической автодороги одного из местных предприятий.

«По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг», - приводит ТАСС слова сообщения.

Как сообщает пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса, в больницу доставлены восемь пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, автобус опрокинулся на технологической дороге угольного разреза «Чернокалтанский», ПАЗ мог принадлежать подрядной организации. В транспортном средстве находились восемь человек, включая водителя.