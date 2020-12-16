Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории

Иван Линдеманн
07:51 16.12.2020
Она периодически общалась со своими подписчиками, но в последнее время перестала это делать.
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
© Фото: Kino-teatr.ru

Звезда сериала «Бедная Настя» в последнее время мало появляется на публике, но ведет активную жизнь в социальных сетях. Судя по фотографиям, актриса переехала жить в Черногорию. Она периодически общалась со своими подписчиками, но в последнее время перестала это делать.

Фанаты забили тревогу из-за того, что с конца сентября Корикова не публикует новых снимков в соцсетях. Им кажется странным, что актриса не выходит на связь уже более двух месяцев, сообщает «Экспресс газета». На странице Кориковой подписчики оставляют комментарии, на которые артистка не отвечает.

Известно, что не так давно Корикова вышла замуж. Однако она скрывает имя своего избранника, поэтому поклонники ничего не знают о ее личной жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.