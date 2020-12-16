СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории

Звезда сериала «Бедная Настя» в последнее время мало появляется на публике, но ведет активную жизнь в социальных сетях. Судя по фотографиям, актриса переехала жить в Черногорию. Она периодически общалась со своими подписчиками, но в последнее время перестала это делать.

Фанаты забили тревогу из-за того, что с конца сентября Корикова не публикует новых снимков в соцсетях. Им кажется странным, что актриса не выходит на связь уже более двух месяцев, сообщает «Экспресс газета». На странице Кориковой подписчики оставляют комментарии, на которые артистка не отвечает.

Известно, что не так давно Корикова вышла замуж. Однако она скрывает имя своего избранника, поэтому поклонники ничего не знают о ее личной жизни.