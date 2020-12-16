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Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца

Тамара Астапенкова
07:44 16.12.2020
Ученые провели анализ медицинских карты более 500 тысяч человек.
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца
© Фото: uwe umstätter imagebroker.com, Globallokpress

Люди, страдающие депрессией, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом пишет British Heart Foundation со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Исследование длилось 10 лет. Ученые изучили медицинские карты более 500 тысяч человек, у которых ранее не было никаких проблем с сердцем. Пациенты отвечали на вопросы о любых проявлениях депрессии и им проставляли баллы. Тем, кто за последние две недели сталкивался с описываемыми симптомами, ставили высокие баллы, остальным – низкие.

Через 10 лет ученые проанализировали данные и выяснили, что у те, кто столкнулся с тяжелыми проявлениями депрессии и получил высокие баллы, оказались более подвержены сердечным заболеваниям. На 1000 человек было зарегистрированы 21 случай сердечных приступов и 15 инсультов. На 1000 человек с низкими баллами были выявлены 14 случаев болезней сердца и 10 инсультов. Такие данные были получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.

Ранее врач заявил, что одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний может стать пародонтит. По его словам, воспалительное заболевание около зубных тканей является отдельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, а также инфарктов и инсультов.

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