Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца

Люди, страдающие депрессией, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом пишет British Heart Foundation со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Исследование длилось 10 лет. Ученые изучили медицинские карты более 500 тысяч человек, у которых ранее не было никаких проблем с сердцем. Пациенты отвечали на вопросы о любых проявлениях депрессии и им проставляли баллы. Тем, кто за последние две недели сталкивался с описываемыми симптомами, ставили высокие баллы, остальным – низкие.

Через 10 лет ученые проанализировали данные и выяснили, что у те, кто столкнулся с тяжелыми проявлениями депрессии и получил высокие баллы, оказались более подвержены сердечным заболеваниям. На 1000 человек было зарегистрированы 21 случай сердечных приступов и 15 инсультов. На 1000 человек с низкими баллами были выявлены 14 случаев болезней сердца и 10 инсультов. Такие данные были получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.

Ранее врач заявил, что одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний может стать пародонтит. По его словам, воспалительное заболевание около зубных тканей является отдельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, а также инфарктов и инсультов.