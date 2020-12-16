Бывшая помощница Трампа рассказала Байдену, как строить отношения с РФ
Она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Biden Transition via CNP globallookpress
Бывшая помощница Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала Джо Байдену советы по отношениям с РФ.
Как пишет NYT, она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве.
«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой», - заявила Хилл.
Также она подчеркнула, что с момента президентства Обамы мир очень сильно изменился.
По итогам голосования выборщиков президентом США стал Джо Байден. Он набрал 306 голосов при необходимых 270. Данный результат будет утвержден Конгрессом 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января.