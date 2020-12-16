В стране и мире Бывшая помощница Трампа рассказала Байдену, как строить отношения с РФ Иван Линдеманн Она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Biden Transition via CNP globallookpress Бывшая помощница Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала Джо Байдену советы по отношениям с РФ. Как пишет NYT, она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве. «Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой», - заявила Хилл. Также она подчеркнула, что с момента президентства Обамы мир очень сильно изменился. По итогам голосования выборщиков президентом США стал Джо Байден. Он набрал 306 голосов при необходимых 270. Данный результат будет утвержден Конгрессом 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика