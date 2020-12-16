Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывшая помощница Трампа рассказала Байдену, как строить отношения с РФ

Иван Линдеманн
07:23 16.12.2020
Она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Biden Transition via CNP globallookpress

Бывшая помощница Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала Джо Байдену советы по отношениям с РФ.

Как пишет NYT, она призвала избранного президента США не повторять ошибок Барака Обамы и придерживаться другого подхода к Москве.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой», - заявила Хилл.

Также она подчеркнула, что с момента президентства Обамы мир очень сильно изменился.

По итогам голосования выборщиков президентом США стал Джо Байден. Он набрал 306 голосов при необходимых 270. Данный результат будет утвержден Конгрессом 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.