Эксперты опровергли популярный миф о COVID-19

На самом деле коронавирус не приводит к потере слуха, как многие люди считали ранее. Об этом заявила группа ученых из Тель-Авивского университета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, специалисты опровергли этот миф. Потеря слуха может сопровождать коронавирус, однако это всегда обусловлено только индивидуальными особенностями пациентов и параметрами протекания болезни, и не является отличительным признаком COVID-19, в отличие от потери обоняния.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергло другое заблуждение о коронавирусе. Оно связано с мифом о том, что курение каким-то образом якобы способно защитить и помочь в лечении болезни.

Попова подчеркнула, что это заблуждение максимально далеко от реальности, и на самом деле курение способно только повредить пациенту, больному COVID-19. Дым и все, что раздражает легкие и мешает дыханию, лишь затормаживает выздоровление от коронавируса.