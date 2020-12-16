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Эксперты опровергли популярный миф о COVID-19

Иван Линдеманн
06:52 16.12.2020
Группа ученых из Тель-Авивского университета провела исследование на предмет связи коронавируса и потери слуха.
Эксперты опровергли популярный миф о COVID-19
© Фото: CDC, unsplash.com

На самом деле коронавирус не приводит к потере слуха, как многие люди считали ранее. Об этом заявила группа ученых из Тель-Авивского университета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, специалисты опровергли этот миф. Потеря слуха может сопровождать коронавирус, однако это всегда обусловлено только индивидуальными особенностями пациентов и параметрами протекания болезни, и не является отличительным признаком COVID-19, в отличие от потери обоняния.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергло другое заблуждение о коронавирусе. Оно связано с мифом о том, что курение каким-то образом якобы способно защитить и помочь в лечении болезни.

Попова подчеркнула, что это заблуждение максимально далеко от реальности, и на самом деле курение способно только повредить пациенту, больному COVID-19. Дым и все, что раздражает легкие и мешает дыханию, лишь затормаживает выздоровление от коронавируса.

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