Возле Южных Курил зафиксировано сильное землетрясение

У Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом заявили в единой геофизической службе РАН.

По данным службы, землетрясение случилось на глубине 68 километров. Эпицентр располагался в 157 километрах к юго-западу от села Головино на Кунашире. Жители Южно-Курильска также ощутили толчки, передает РИА Новости.

Ранее пять землетрясений подряд произошло в Чечне. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Первые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00.30 по московскому времени.