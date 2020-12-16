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«Битва за Ленинград»: во Всеволожске открылся уникальный музей аутентичной техники времен войны

Павел Кутаренко
06:28 16.12.2020
Оружие, тягачи, танки - все экспонаты в музее являются находками поисковиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во Всеволожске открылся уникальный частный музей «Битва за Ленинград». Его экспозиция стала одной из крупнейших в России. И, в отличие от многих музеев, все экспонаты в музее - находки поисковиков. Оружие, тягачи и танки буквально руками были выкопаны из земли, восстановлены и теперь каждый может узнать об истории этих машин и тех, кто ценой своей жизни защищал Родину.

Рев сирен и лучи прожекторов выхватывают из темноты грозные силуэты танков - участников Великой Отечественной войны. Вот так, с помощью имитации авианалета, посетителей музея «Битва за Ленинград» погружают в атмосферу былых сражений.

Жемчужиной коллекции можно назвать тяжелый танк КВ-1. Его подбили в 1942 году на Невском пятачке. Он пролежал на дне Невы 70 лет. Его подняли, восстановили и теперь ни у кого в мире нет такой машины, - полностью аутентичном состоянии и на ходу.

В августе 1941-го старший лейтенант Колобанов, командуя ротой из 5 танков КВ-1, смог уничтожить в одном бою 43 танка противника. Потому этой музей с одной из крупнейших в Европе коллекцией аутентичной военной техники назвали в честь Зиновия Колобанова. Одна из задач его сотрудников - восстановить не только сами машины, но и их историю. К примеру, танк Т-60, у которого стоит двигатель от «полуторки», слабая броня и не самая мощная пушка. Но экипаж этой «крохи» смог победить сразу 3 немецких «тигра».

«Пользуясь маневренностью своей машины командир экипажа ослепил немецкий тигр огнем автоматической пушки, разбил им приборы наблюдения и вывел под огонь противотанковой артиллерии. В результате они были уничтожены. Оба танкиста были представлены к званию Героя Советского Союза», - рассказал первый заместитель руководителя Военно-Исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Еще одна уникальная машина экспозиции - легкий плавающий танк Т-38. Он погиб при форсировании Невы во время попытки прорыва блокады Ленинграда. И в танке намеренно оставили отверстие от бронебойной пули - именно она убила механика-водителя. После сложнейшей реставрации машину вернули к жизни. Она не только на ходу, но и на плаву.

Уникальная экспозиция восстановленных боевых машин создана при поддержке Фонда культуры и Российского военно-исторического общества.

«Каждый экспонат - это живые люди, которые отдали свои молодые красивые жизни за то, чтобы остался жив Ленинград, чтобы жила наша страна», - рассказал председатель РВИО Владимир Мединский.

И только одну машину в музее решили не восстанавливать. Башню Т-34 нашли под Синявино, где шли самые ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Танк погиб вместе с экипажем. А на оторванной башне до сих пор видна надпись «Смерть фашистским оккупантам». В музее башню так и оставят, как самый наглядный символ подвига.

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