Миротворцы РФ обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обезвредили порядка тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Работа по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил продолжается.

Военнослужащие провели очистку местности от взрывоопасных предметов на участке в Лачинском коридоре.

«Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно безопасно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности», – рассказали в Минобороны.

Миротворцы также обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий.

Всего в ходе операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1000 взрывоопасных предметов.

Миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.

За прошедшие сутки восстановлено три опоры линий электропередач, 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.