Неуправляемый грузовик протаранил несколько автомобилей в Дагестане: видео

В Дагестане неуправляемый грузовик вылетел с трассы, едва не раздавив людей на парковке и тротуаре. Инцидент произошел после того, как водителя для проверки документов остановили автоинспекторы. Тот вышел из КамАЗа, оставив его на ручнике, но самосвал, груженый кирпичом, стоял на склоне и тормоза не выдержали.

Многотонная машина покатилась, набирая скорость, и в итоге превратила в груду металлолома три легковушки. Несколько человек на тротуаре чудом спаслись в последнюю секунду. Удивительно, но не пострадал и пассажир одного из смятых автомобилей.

Ранее сообщалось, что на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка в Самарской области загорелся самосвал. На помощь водителю вовремя подоспели сотрудники Госавтоинспекции. Видео с горящим грузовиком позже было опубликовано в соцсетях.