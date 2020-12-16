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Неуправляемый грузовик протаранил несколько автомобилей в Дагестане: видео

Роман Захаров
05:58 16.12.2020
Жертв во время данного ДТП чудом удалось избежать.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Derbentlive, youtube

В Дагестане неуправляемый грузовик вылетел с трассы, едва не раздавив людей на парковке и тротуаре. Инцидент произошел после того, как водителя для проверки документов остановили автоинспекторы. Тот вышел из КамАЗа, оставив его на ручнике, но самосвал, груженый кирпичом, стоял на склоне и тормоза не выдержали.

Многотонная машина покатилась, набирая скорость, и в итоге превратила в груду металлолома три легковушки. Несколько человек на тротуаре чудом спаслись в последнюю секунду. Удивительно, но не пострадал и пассажир одного из смятых автомобилей.

Ранее сообщалось, что на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка в Самарской области загорелся самосвал. На помощь водителю вовремя подоспели сотрудники Госавтоинспекции. Видео с горящим грузовиком позже было опубликовано в соцсетях.

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