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Финансист перечислил причины для отказа в выдаче банковского кредита

Ян Брацкий
05:57 16.12.2020
Главной причиной отказа в выдаче кредита является систематическая просрочка платежей по предыдущим займам.
Финансист перечислил причины для отказа в выдаче банковского кредита
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Плохая кредитная история, попытки объявить себя банкротом и частые просрочки платежей могут стать причинами отказа в выдаче кредита банком. Именно благонадежность клиента является залогом успешной сделки в мире финансов, считает советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Но бывает, что незавидная репутация потенциального заемщика возникает по вине банковских клерков, которые могут допустить ошибку, считает эксперт. В этом случае, необходимо проверить свою кредитную историю перед походом за очередным займом.

«Необходимо заглянуть в Центральный каталог кредитных историй, где хранится информация о том, в каких бюро находится кредитная история. После ответа можно направить запросы во все бюро кредитных историй и получить полную информацию», - рассказал Капустянский агентству «Прайм».

Если причиной отказа в выдаче кредита стала ошибка банка, то следует обратиться в БКИ. Заявление лучше отправить заказным письмом. Там проверят все данные и исправят досадное недоразумение.

Если репутация плательщика подмочена им самим, то лучшим способом исправить ситуацию будет своевременное погашение новых, мелких кредитов. Стабильна официальная заработная плата на протяжении года и отсутствие других обременений, станут дополнительным стимулом для банка одобрить будущий заем, считает эксперт.

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