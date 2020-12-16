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В МВД подсчитали количество мигрантов в России

Ян Брацкий
05:23 16.12.2020
Из тех приезжих, что находятся на территории России, только один миллион обладают разрешением на временное проживание или видом на жительство.
В МВД подсчитали количество мигрантов в России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В России сейчас находятся около шести миллионов мигрантов. Такие цифры озвучили в министерстве внутренних дел страны.

В этом году численность зарубежных гостей, которые приехали на заработки, постепенно сокращалась из-за пандемии коронавирусной инфекции и принятых ограничений. Обычно, численность мигрантов больше не несколько миллионов человек, добавили в МВД.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

Из тех, кого перечислили в министерстве, разрешением на временное проживание или видом на жительство обладает лишь один миллион приезжих.

Ранее Минстрой предложил правительству РФ упростить въезд в страну для трудовых мигрантов для работы на стройках. Предложения, подготовленные Министерством строительства и ЖКХ РФ, были согласованы с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.

Предлагается разрешить въезд на территорию России только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Иностранцы должны предоставлять не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ отрицательный тест на коронавирус. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними официальные трудовые отношения.

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