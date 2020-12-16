В МЧС рассказали, какие елки наиболее безопасны для дома

Украшать свой дом на Новый год в целях безопасности лучше искусственной елью. Такое заявление сделал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин.

«В последние годы все больше и больше людей склоняется к покупке искусственных елок. И это правильно, так как искусственная елка более долговечная, с нее не осыпаются иголки, у нее более красивый силуэт, а также искусственная ель более пожаробезопасная. Так, если для загорания натуральной елки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной елки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Сотрудник экстренного ведомства добавил, что сейчас в продаже можно встретить якобы невоспламеняющиеся елки. Однако это, по его словам, неправда и таких елок просто не существует.

Ранее директор садового центра Вера Глухова рассказала «Звезде», как правильно выбрать новогоднюю елку. В частности, она посоветовала обращаться за качественным товаром в специализированные предприятия, например, в садовые центры.