В России могут «переписать» всех обманутых дольщиков

Всех обманутых дольщиков возьмут на персональный учет в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС). С такой инициативой выступил Фонд защиты прав участников долевого строительства. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил глава организации Константин Тимофеев.

«Мы предлагаем дать пострадавшим соинвесторам возможность самостоятельно регистрироваться в ЕИЖС. Так будет проще получать от арбитражных управляющих застройщиков-банкротов паспортные данные дольщиков и для выплат, и для перерасчетов по материнскому капиталу. Если мы будем знать фамилию, имя, отчество каждого дольщика, перед которым не исполнил свои обязательства девелопер жилья, то можно будет с чистой совестью заявлять, что мы знаем точное число пострадавших людей», - цитирует слова Тимофеева РИА Новости.

По его словам, в настоящее время регионы не обязаны вести реестры пострадавших от недобросовестных действий застройщиков граждан, поэтому проблемы со статистикой на лицо.

Ранее в российском правительстве заявили, что обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут во второй раз использовать средства маткапитала без обращения в суд. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства России.

Ранее в подобных ситуациях дольщики были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России. Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но операция занимала очень много времени. Теперь денежные средства в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков.