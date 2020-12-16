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В США утвердили кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске

Роман Захаров
04:24 16.12.2020
На заседании Сената также рассматривалась кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути.
В США утвердили кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске
© Фото: ru.usembassy.gov

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в столице Белоруссии - Минске. При этом на заседании также рассматривалась кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути. 

«Обе кандидатуры утверждены», - приводит ТАСС слова председательствовавшего на заседании сенатора Пэта Робертса.

В ноябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что окончательного решения об отправке американского посла в Минск нет. Тогда он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер.

В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, невзирая на резкую критику Вашингтона в отношении Минска.

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