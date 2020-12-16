В США утвердили кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в столице Белоруссии - Минске. При этом на заседании также рассматривалась кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути.

«Обе кандидатуры утверждены», - приводит ТАСС слова председательствовавшего на заседании сенатора Пэта Робертса.

В ноябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что окончательного решения об отправке американского посла в Минск нет. Тогда он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер.

В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, невзирая на резкую критику Вашингтона в отношении Минска.