«Абсолютно неординарный человек»: ученик Благонравова поделился воспоминаниями о создателе БМП-2 и БМП-3

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов был феноменальным и абсолютно неординарным человеком. Такое впечатление он произвел на Сергея Абдулова, главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения.

«Он был со своей идеей, которую всегда продвигал в жизнь. И мы видим, на мой взгляд, его лучшее творение – это БМП-3», - рассказал «Звезде» Абдулов.

Также он отметил, что Благонравов был его учителем. Приходить к нему без какого-либо решения было бесполезно, вспоминает Абдулов.

«Также он был моим научным руководителем, точнее, оппонентом при защите диссертации», - рассказал главный конструктор АО СКБМ.

Александр Благонравов скончался 1 января 2020 года.

Благонравов с 1974 года занимал пост главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения, находящегося в структуре Курганского машиностроительного завода.

Боевая техника, созданная под его руководством, отличается высокой боевой эффективностью и не имеет аналогов за рубежом.