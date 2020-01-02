Арестован нападавший на пост ДПС в Магасе

Арестован один из напавших на пост ДПС в Ингушетии мужчин. В данный момент он находится под усиленной охраной.

«Напавший на пост ДПС пришел в себя. Он арестован и находится в больнице под вооруженной охраной», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, дальнейшим расследованием обстоятельств инцидента займется Главное следственное управление СК РФ по СКФО.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 31 декабря. Тогда двое мужчин напали на пост ДПС и атаковали полицейских. В результате этого погиб один правоохранитель и еще еще двое пострадали. По факту произошедшего в СК по региону возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.