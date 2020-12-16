На страже здоровья: как работает санитарная лаборатория на базе российских ВКС в Сирии

На базе российских ВКС Хмеймим в Сирии действует специальная лаборатория для проверки безопасности овощей и фруктов, которые поступают от местных фермеров. О принципах работы лаборатории журналистам рассказал начальник ветеринарно-санитарной службы группировки ВС РФ в Сирии Александр Лапиков.

«У нас ежедневно для обогащения рациона и норм довольствия поставляются свежие овощи. Соответственно, данные овощи поставляются из этого региона, не из России. И чтобы избежать пищевой токсикоинфекции и отравления среди личного состава, моя служба проверяет эти овощи на пищевую безопасность», - рассказал Лапиков в беседе с РИА Новости.

Мобильная лаборатория оборудована всем необходимым оборудованием и укомплектована подготовленными сотрудниками. В любое время они готовы провести анализ любой сельхозпродукции.

«Это и авокадо, и помело, и мушмула, гранат, лайм, апельсин, мандарин, всего 12 различных сортов фруктов. Ежегодно собирается до 40 тонн урожая фруктов, который поступает на обеспечение личного состава группировки», - добавил заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии по тылу Виктор Алексеев.

Среди поставщиков фруктов для военнослужащих на базе в Хмеймиме - пункт базирования ВМФ России в Тартусе. На территории пункта материально-технического обеспечения находится большой фруктовый сад.