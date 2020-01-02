Автоэксперт назвал плюсы и минусы вступивших в силу поправок в ПДД

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о плюсах и минусах вступивших в силу в России поправок в правила дорожного движения. В целом, как он рассказал RT, нововведения облегчат жизнь автомобилистам.

В частности, Хайцеэр коснулся вопроса предоставления водителями для проверки полисов ОСАГО как в бумажном, так и в электронном виде.

«Это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более, в сегодняшний цифровой век», - подчеркнул вице-глава союза.

Однако, как также отметил Хайцеэр, при этом остаются неясными определенные моменты. Например, как инспектор сможет проверить данные водителя, если остановит его в удаленной области, где не будет хорошего сигнала связи, а бумажного носителя у автомобилиста с собой не окажется.

В начале 2020 года в России также вступил в силу новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автомобильном салоне, благодаря чему покупателю не придется обращаться в ГИБДД для получения номера.