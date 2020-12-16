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Власти Германии заявили, что достроят «Северный поток - 2», несмотря на санкции США

Роман Захаров
03:25 16.12.2020
В бундестаге рассказали о готовящихся ответных мерах в сторону США в связи с ограничениями из-за российского газопровода.
Власти Германии заявили, что достроят «Северный поток - 2», несмотря на санкции США
© Фото: Stefan Sauer, globallookpress

Российский газопровод «Северный поток - 2» будет достроен, невзирая на возможные санкции со стороны США. Такое заявление сделал руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Я полагаю, что американцы наложат санкции. В то же время это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. По моему мнению, санкции будут, но "Северный поток - 2" все равно будет достроен», - приводит «Интерфакс» слова Эрнста.

Представитель бундестага добавил, что если Соединенные Штаты «останутся при своем», то Европе нужно будет защищаться от американской санкционной политики. При этом он подчеркнул, что существует множество возможностей ответить США, но конкретные шаги, по словам политика, еще не сформулированы.

Клаус Эрнст также рассказал, что сейчас обсуждается вариант создания собственного ведомства, которое будет заниматься разработкой ответных мер.

«Существует возможность заморозить имущество американских граждан в Евросоюзе или ввести запреты на въезд - так же как это делают американцы», - уточнил он.

Ранее пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство газопровода «Северный поток -2» было возобновлено. Трубоукладчик «Фортуна» установит в водах участок газопровода длиной 2,6 километра на глубине около 30 метров. Укладка будет произведена в исключительной экономической зоне Германии. 

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