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Подаренные более века назад президентом США Вудро Вильсоном часы похищены в Лондоне

Ян Брацкий
03:22 16.12.2020
Именной золотой хронометр весом в 14 карат оценивается почти в 27 тысяч долларов.
Подаренные более века назад президентом США Вудро Вильсоном часы похищены в Лондоне
© Фото: Knorr + Hirth globallookpress

В Лондоне украдены золотые карманные часы, подаренные британскому моряку 28-м американским президентом Вудро Вильсоном более века назад.

Именной подарок глава Белого дома преподнес моряку после спасения 7 марта 1914 года экипажа американской шхуны Julia Trubee. На памятном хронометре выгравирована надпись «От президента США Чарльзу Лоуренсону, капитану пароходного судна Nubian».

По данным экспертов, стоимость украденного почти 27 тысяч долларов. Ювелирное изделие весом в 14 карат хранилось в антикварной лавке в британской столице, откуда и было похищено неизвестным еще 12 декабря, сообщает Sky News со ссылкой на полицию столицы королевства.

Вор сделал вид, что заинтересовался одной из ваз и принялся торговаться с продавцов. Когда тот отказался уступать в цене и отвернулся, чтобы поставить вазу на полку, злоумышленник украл часы. В данный момент органы правопорядка ведут поиски преступника. Информация о задержанных пока не поступала.

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