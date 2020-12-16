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Ученые выяснили, как одиночество влияет на работу мозга

Ян Брацкий
03:00 16.12.2020
У одиноких людей больший объем серого вещества и лучше развиты области мозга, которые отвечают за воспоминания и планирование.
Ученые выяснили, как одиночество влияет на работу мозга
© Фото: freepik

Работа мозга одиноких людей имеет принципиальные отличия. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Они сравнили результаты МРТ участников эксперимента, которые живут одни с результатами тех, кто активно включен в социум.

Выяснилось, что стандартные сети одиночек имеют более тесные связи, а серого вещества в их мозгу намного больше. Особенно у одиноких людей развиты области мозга, отвечающие за планирование будущего, воспоминания и воображение, говорится в журнале Nature Communications.

По мнению ученых, это связано с образом жизни и мысли одиноких людей, которые чаще планируют будущее и возлагают на него особые надежды.

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