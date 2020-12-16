Ученые выяснили, как одиночество влияет на работу мозга

Работа мозга одиноких людей имеет принципиальные отличия. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Они сравнили результаты МРТ участников эксперимента, которые живут одни с результатами тех, кто активно включен в социум.

Выяснилось, что стандартные сети одиночек имеют более тесные связи, а серого вещества в их мозгу намного больше. Особенно у одиноких людей развиты области мозга, отвечающие за планирование будущего, воспоминания и воображение, говорится в журнале Nature Communications.

По мнению ученых, это связано с образом жизни и мысли одиноких людей, которые чаще планируют будущее и возлагают на него особые надежды.