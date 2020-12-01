В регионах РФ вступили в силу новые ограничения по COVID-19

В российских регионах снова ужесточают ограничительные меры. Так, в Санкт-Петербурге кинотеатры и концертные залы теперь можно заполнять только на четверть.

Также отменены любые мероприятия с участием более 50-ти человек, в том числе и на улице. В Ростовской области в кинотеатры можно продавать лишь 40% билетов, на трибуны стадионов - 25%. В крупных торговых центрах закрывают катки. Однако от елочных ярмарок пока решили не отказываться.

При этом на Кубани до 15 декабря продлен режим изоляции для пожилых. Под запретом все мероприятия с численностью более 100 человек - как развлекательные, так и деловые.

Между тем, жители всех российских регионов получили доступ к единому бесплатному номеру 122 для вопросов, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. По этому номеру можно получить консультацию, вызвать скорую и врача. А в перспективе оформить больничный, доставку рецептурных препаратов, а также решить другие вопросы. Поскольку звонков много, ожидание ответа может занять до 20-ти минут.