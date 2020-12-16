Тотальный локдаун: как COVID-19 поставил на колени всю Европу

Вводить жесткий локдаун в Москве власти не будут ни сейчас, ни в ближайшие месяцы. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе непростая, но контролируемая, медицинская система с потоком пациентов справляется. Чего не скажешь о ситуации в других европейских столицах. Там власти вынуждены ужесточать ограничения с каждым днем.

Так жестко власти Германии еще не действовали никогда. Так называемый мягкий карантин, введенный в конце октября, ощутимых результатов не принес. Реанимационные отделения заполнены, система здравоохранения работает на пределе. Впервые за время пандемии за сутки в Германии умерло более 900 человек. В стране объявлен полномасштабный локдаун.

«После 21:00 выходить на улицу нельзя до 5 утра. Иначе будет штраф 500 евро, некоторые земли Германии ввели более жесткие штрафные санкции - это 600 евро за выход. И ограничение по времени с 20:00 до 5 утра. Запрещена продажа пиротехники по всей Германии. Выход после 21:00 даже в Новый год запрещен», - жалуется жительница Баварии Ирина Шпехт.

С сегодняшнего дня закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, медучреждений. Не работают парикмахерские. Школы переведены на дистанционку. И все это в разгар рождественских распродаж. Накануне, люди пытались использовать последний шанс и буквально штурмовали магазины, очереди стояли до самого закрытия.

«Мне еще нужны подарки, это какое-то безумие. Здесь так много людей, потому что завтра начинается локдаун. Я в шоке», - недоумевает жительница Франкфурта Марта Семрау.

Предприниматели уже подсчитывают будущие убытки. Многие из них и так еле сводили концы с концами, но масштабный локдаун поставит бизнес на грань выживания.

«Совсем недавно невозможно было даже представить, за исключением ваших худших кошмаров, что торговля будет закрыта в середине рождественского сезона, что будут закрыты рестораны. Просто немыслимо. Предрождественский бизнес в ноябре и декабре имеет огромную важность, некоторые отрасли получают половину своего годового дохода. Так что это тяжелый удар», - разводит руками бизнесмен Вольфганг Фишер.

Жесткие ограничения вводятся по всей Европе. В Лондоне закрываются кафе и пабы. Рестораны работают только на вынос.

«Каждый раз, когда вводят локдаун, мы теряем клиентов. На Рождество каждый год мы зарабатываем деньги, в этом году мы ничего не сделали. Мы открылись неделю назад и снова закрылись на этой неделе. Так не работают. Конечно, если покупателей так и будет, мы все закроемся. Мы найдем другую работу», - обещает ресторатор Мустафа.

В Лондоне футбол снова без болельщиков. Запрещены любые встречи в помещениях, а на открытом воздухе - не более шести человек одновременно. И никаких увеселительных мероприятий. Полиция, накануне новых ограничений, на одной из подпольных дискотек обнаружила больше ста человек. Теперь организатору вечеринки грозит штраф до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Надолго этот новый год запомнят и жители Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что праздник жители страны проведут, фактически взаперти. Комендантский час с 21:00 31 декабря и до 4 января. К радости иностранных туристов, на них это не распространяется.

«Да, рестораны закрыты, но в отелях мероприятия разрешены до 22:00 часов. То есть новогодние программы в отелях будут проводиться. После 22:00 выключается музыка и программа будет без музыки», - рассказала жительница Антальи Виктория Аслыоглу.

Локдаун в Дании, Швеции, Нидерландах. В Бельгии, спустя три дня после визита Санты в дом престарелых, выяснилось, что у него был коронавирус. Как следствие, заражены 60 постояльцев и еще 14 человек персонала. На этом фоне, настоящим рождественским чудом кажется история жительницы Мадрида. Спустя две недели после госпитализации, ей удалось излечиться от коронавируса - при том что женщине уже 104 года.