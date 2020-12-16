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В Минздраве назвал сумму страховых выплат медикам за работу с пациентами с COVID-19

Роман Захаров
23:47 16.12.2020
В ведомстве также сообщили, сколько выплат было сделано после смерти врачей.
В Минздраве назвал сумму страховых выплат медикам за работу с пациентами с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Медицинским работникам, которые помогали пациентам с коронавирусной инфекцией, выплатили свыше 11 миллиардов рублей. Об этом в сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Согласно документу ведомства, опубликованному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, почти 400 выплат произвели после смерти медиков.

«В Российской Федерации по состоянию на 15.12.2020 в рамках исполнения Указа произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд. руб., из них на основании подпункта "а" пункта 2 Указа (в случае смерти медработника) было произведено 395 выплат на сумму 1,07 млрд. руб. На основании подпункта "б" пункта 2 Указа по временной нетрудоспособности было произведено 145 195 выплат на сумму более 9,91 млрд. руб. На основании подпункта "в" пункта 2 Указа по 1 случаю временной нетрудоспособности произведена выплата на 2,06 млн. руб.», - информирует Минздрав.

В конце ноября сообщалось, что российское правительство дополнительно выделило 10 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал тогда глава кабмина Михаил Мишустин. Премьер-министр при этом обязал руководителей регионов контролировать, чтобы врачи получали деньги как можно быстрее.

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