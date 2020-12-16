В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Москве в преддверии праздников усилили контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Мы уже усилили контроль в отношении использования посетителями торговых центров масок, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов», - уточнил он в эфире «Россия 24».

При этом чиновник подчеркнул, что принятые меры сохранятся и в праздничные дни.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичным торговым центрам рекомендовано усилить противокоронавирусные меры в связи с возрастающим траффиком покупателей перед Новым годом. Он добавил, что сейчас нужно выделить дополнительные силы для регулирования потока покупателей, и отметил необходимость избегать скопления людей на кассах и в торговых залах.