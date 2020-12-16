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Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от коронавируса

Роман Захаров
02:29 16.12.2020
Специалист из США рассказал, какой процент населения страны нужно привить для формирования группового иммунитета от инфекции.
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от коронавируса
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал условие для появления коллективного иммунитета от COVID-19. Для этого, по его словам, нужно вакцинировать не менее 75% населения страны.

«Если вам действительно нужен настоящий групповой иммунитет, необходимо, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны. Я бы даже сказал, ближе к 85%», - объяснил он в беседе с Vox.

Не так давно в США начали прививать медиков вакциной Pfizer. До того момента, когда препарат станет широко доступен населению, пройдут еще как минимум несколько месяцев. Между тем, в Соединенных Штатах существует и другая проблема: нежелание людей прививаться. Опросы показывают, что не менее четверти жителей страны не хотят вакцинироваться от коронавируса по разным причинам.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» обеспечит защиту от болезни на два года, в то время как препарат производства Pfizer сможет уберечь человека от заражения лишь на срок около 5 месяцев.

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