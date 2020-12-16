В Москву придет оттепель

В Москву в четверг, 17 декабря, придет заметная оттепель с температурой воздуха до двух градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве наступает период умеренно теплой погоды. Уже завтра, в четверг, будет оттепель, причем заметная, до двух градусов тепла», - сообщил он.

При этом в пятницу температура снова опустится до минус двух-четырех, что приведет к гололедице, уточнил Вильфанд в разговоре с ТАСС. В субботу тепло вернется в столицу и задержится минимум до вторника, добавил синоптик.