В стране и мире Коронавирус Минтруд РФ добавил коронавирус в перечень причин инвалидности Виктория Ивашечкина Медикам необходимо будет получить подтверждение «лабораторными методами исследования», если они заболели на работе. © Фото: STELLA,imagebroker.com, Globallookpress Минтруд России дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медработников, вызванные коронавирусом. Соответствующий приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что медикам необходимо подтверждение «лабораторными методами исследования», если они заболели на работе, или специальной врачебной комиссией. Дополнительная запись будет внесена, если подтвердится, что заболевание является профессиональным. Ранее сообщалось, что Минтруд предложил изменить временные методические рекомендации, связанные с установлением первичной инвалидности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика