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В ООН приняли проект резолюции РФ против героизации нацизма

Анна Касаткина
21:52 16.12.2020
Генассамблея ООН рекомендовала государствам принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности.
В ООН приняли проект резолюции РФ против героизации нацизма
© Фото: Zheng Huansong XinHua Globallookpreess

Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. В резолюции содержится призыв ко всем государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами», в том числе, и законодательно.

За резолюцию проголосовали 130 стран, против высказались две - США и Украина. Еще 51 страна, включая Австрию, Эстонию, Францию и Турцию, воздержалась.

В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС"». Речь, в частности, идет о попытках объявить членов «Ваффен СС» и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистами, участниками национально-освободительных движений.  Авторы резолюции также выразили обеспокоенность случаями осквернения и разрушения памятников тем, кто боролся против фашистов в годы Второй мировой войны, и незаконной эксгумацией и переносом их останков.

Генассамблея ООН рекомендовала государствам принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений в годы войны, в том числе в законодательной и образовательной сферах.

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