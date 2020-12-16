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Капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» приземлилась в КНР

Виктория Ивашечкина
21:44 16.12.2020
Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы.
Капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» приземлилась в КНР
© Фото: CNSA globallookpress

Китайские СМИ сообщили, что возвращаемая капсула беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР.

Отмечается, что капсула приземлилась на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени, сообщает агентство «Синьхуа». 

Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы. Китай стал первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

В начале декабря сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-5» собрал первую партию грунта на Луне. Аппарат пробурил грунт спутника Земли на глубину два метра, после чего поднял образцы геологической породы и упаковал их в контейнер.

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