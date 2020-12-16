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Двойной удар: почему переболевшие COVID-19 могут заразиться повторно

Диана Сирази
21:22 16.12.2020
При бессимптомном течении болезни, как выяснилось, вероятность повторного заражения больше.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России и мире фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом. Если раньше это считалось скорее исключительным случаем, то сегодня специалисты признают, что рецидив COVID-19 уже не редкость. Переболеть один раз - не значит получить стопроцентный иммунитет.

Впервые Любовь Лымарь заболела коронавирусом в марте после возвращения из Таиланда. Реанимация, 25 % поражения легких. Казалось, что страшное позади, но вдруг снова - уже знакомая боль в груди. Месяц назад COVID вновь подтвердился, но уже в легкой форме.

«Я до сих пор не могу спокойно вдохнуть, потому что страшно. И боли в груди, и одышки - они до сих пор», - говорит она.

Повторное заражение не обошло стороной и многих врачей: после болезни сейчас восстанавливается терапевт Татьяна Ким. Весной у нее была бессимптомная болезнь, а в конце года COVID вернулся с высокой температурой.

«В одночасье я превратилась в пациентку, которая привязана к кислороду, и даже два-три шага – непреодолимая задача», - отмечает Ким.

Медики - в группе риска, так как опасные контакты — часть их работы. Но именно врачи могут дать ответ на главный вопрос: почему вместе с числом заболевших растет и количество повторно заразившихся?

«Если заболевание было легкое и бессимптомное, то тогда у нас иммунитет в меньшем количестве случаев развивается прочный, а если у человека серьезное состояние с высокой температурой, больше шансов, что иммунитет более прочный»,  - поясняет профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Врачи выявили зависимость от того, в какой форме протекало заболевание. Разные люди – разный иммунный ответ. Если переболел бессимптомно, вероятность повторного заражения, уже с тяжелыми последствиями, больше. Так дважды вступал в борьбу с коронавирусом актер Гоша Куценко. Весной он не чувствовал даже легкого недомогания, а зимой с повторным COVID актер оказался в больнице.

Повторное заболевание выявили и у депутатов Госдумы. По словам спикера Вячеслава Володина, антитела не выработались у пятерых человек, сейчас они на карантине. Среди них Артур Чилингаров – знаменитый исследователь Арктики, первый вице-президент Русского географического общества. Ему 81 год.

«Зверь этот, который кусает наиболее уязвимых, наверное... Все нормально, я соблюдаю все условия, ношу маску», - рассказывает он.   

Дважды побеждать COVID-19 пришлось и главе Республики Тыва Шолбану Кара-оолу.

«Во второй раз конце августа заболел, на этот раз были симптомы сильные, сильная головная боль. В конечном итог было диагностировано, что у меня пневмония, месяц в больнице пролетел как один день», - вспоминает он.

Сигналы о повторных заражениях приходят со всего мира. Даже если антитела есть, их количество постепенно снижается, и за несколько месяцев доходит до уровня, который уже не в силах защитить от повторного заражения.

«Если ответить кратко, то заболеть повторно можно, но это редкость. Из миллионов случаев заболевания были сообщения о нескольких дюжинах повторных заболеваний... Антитела, согласно исследованиям, остаются как минимум через семь месяцев после заболевания и это хорошие новости», - подчеркивает главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Хорошие новости - у большинства действительно вырабатывается такой иммунитет, плохие - никто не знает, как долго он будет действовать на самом деле. 

«Если иммунная система плохая, иммунитет на корону может не вырабатываться. Есть еще проблема с медикаментозным лечением при тяжелых заболеваниях COVID. И при амбулаторном, и при стационарном лечении используется легкий гормон. Эти факторы влияют на то, что плохо вырабатывается иммунитет против короны», - объясняет врач-иммунолог Владимир Болибок.

Но и доказать повторные случаи заражения - непросто. Не исключают в этом случае и погрешность тестов. Каждая ситуация требует настоящего медицинского расследования.

«Системы могли давать ложно положительный результат, система очень чувствительная... Если бы были повторные случаи, надо всех переболевших умножить на два раза»,  - отмечает академик РАН, научный руководитель НИИ Института Вакцин и Сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Ученым еще многое предстоит выяснить о коронавирусе и реакции нашего иммунитета. Но уже ясно одно: даже переболевший человек вновь может стать переносчиком вируса и должен быть настороже. 

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