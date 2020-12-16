Эксперты предупредили о серьезной опасности для Android-устройств

Американские специалисты по кибербезопасности нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Отмечается, что данная проблема грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на платформе Android.

Специалисты присвоили данной уязвимости высокий рейтинг опасности. Они смогли имитировать атаку на мобильные гаджеты через данную брешь. Специалисты полагают, что повторить ее на практике будет затруднительно.

Компания Qualcomm в курсе данной проблемы и уже выпустила патч. Пока он доступен только партнерам-производителям. В январе 2021 года исправление будет представлено широкой аудитории, уточняется на сайте Project Zero.

Ранее эксперт предупредил, что новые приложения для смартфонов могут вызвать их поломку. Также он не рекомендовал сразу устанавливать обновленную версию операционной системы, так как в ней могут быть технические неисправности.