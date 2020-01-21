«Грин был лучшим из нас»: в Донбассе убит замкомандира полка ДНР
44-летний Алексей Грин погиб вечером 20 января.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Заместитель командира полка ВВ МВД ДНР Алексей Грин был убит поздно вечером 20 января. Информацию о смерти Алексея Кривуля подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов в Twitter.
«Грин ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов», - сказано в сообщении.
Отмечается, что Грин был застрелен в Донецке.